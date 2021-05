Il derby dei bambini: eccolo, con la sua maglia rossonera, contro la fiumana nerazzurra

Il calcio, il derby, e i suoi mille risvolti...

L'ondata di clacson e auto nerazzurre, a Scudetto appena vinto, era nel vivo, nel pieno. In una domenica pomeriggio a forti tinte interiste a Milano, da un elegante palazzo del centro spunta un bimbo con la maglia rossonera numero 11 di Ibrahimovic...Un derby non sul campo che ha visto altri bambini protagonisti sui social...

"Forza Milan basta...", urla in ogni caso il piccolo tifoso rossonero rivolto ai tifosi nerazzurri strombazzanti e festosi. Qualcuno lo insulta dalle auto in festa e lui risponde come un mantra: "Forza Milan...". Il bimbo che non ci sta, il giovanissimo tifoso che reagisce e si fa sentire. Molto apprezzato sul web dai tifosi milanisti, in un video diventato virale.