Il derby dei Colli Euganei: Nevio Scala “Tifo Milan ma oggi meglio l’Inter, il futuro è rossonero”

"Il Milan sarà la squadra da battere, ma in futuro", lo sguardo di Nevio Scala sul campionato. Parla il tecnico che alla guida del Parma ha vinto tanto.

Nevio Scala, 73 anni e non sentirli. Oggi vive all’ombra dei Colli Euganei, ma l’ex tecnico del Parma da giocatore è stato un rossonerazzurro, tre anni di Milan e due di Inter: “Il mio cuore è milanista, ma l’Inter ha un organico più qualitativo e completo. Il Milan ha un bel futuro: sarà la squadra da battere”. Nevio Scala oggi produce vino con i figli e al quotidiano Leggo racconta: "Con questo Covid può succedere di tutto, è una stagione anomala come quella passata".

Ma fra Milan e Inter, come la mette Nevio? "Antonio Conte ha un parco giocatori di prim'ordine, significa che può e deve vincere. Il gruppo di Pioli, fatte eccezioni per Ibrahimovic e ora Mandzukic, è di prospettiva. Il futuro, ripeto, è rossonero. Pioli a Bologna non ha alternative, deve vincere per dimostrare che le ultime due gare sono state incidenti di percorso. Da tifoso milanista mi auguro di tutto cuore che i rossoneri possano tornare in Champions. Ibra e Lukaku? Hanno un bel caratterino e mi fermo qui".