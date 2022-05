Il derby dei defibrillatori: Beccalossi e Carbone a San Siro per il Charity derby

Degno finale di stagione tutto milanese...

A Milano dopo la sfida scudetto spazio alla solidarietà: martedì 24 maggio, a San Siro, è andato in campo il quinto trofeo ‘In campo con il cuore’ e il quarto derby Charity Milan Inter. In campo appassionati e tifosi: i fondi raccolti sosterranno la donazione di defibrillatori da destinare agli uffici del Comune al Corvetto e al parco di Trenno, posati e messi a disposizione per la tutela di tutti.