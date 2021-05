Il derby della t-shirt: quando Pioli era “on fire”, botte e risposte virali

Baruffe verbali milanesi, tra interisti e milanisti, tra canzoncine e magliette...

Nel derby, anche a distanza, vale tutto. Anche i colpi bassi. E mentre si discute se sia un semplice sfottò o una mancanza di rispetto gratuita, i tifosi milanisti sui social sono partiti all'attacco della t-shirt interista sulle canzoni che faceva il Milan quando era primo in classifica, dopo ogni vittoria, "Freed from Desire" che diventava "Pioli is on fire". Prossimi alla festa Scudetto, i tifosi interisti ne hanno fatto un cavallo di battaglia: "Quando la pochezza monta a livelli simili, il pensiero va agli interisti, quelli normodotati, che son sicuro in cuor loro se ne stiano vergognando. Bah", ha scritto su Twitter il tifoso rossonero "Non Evoluto" Alessandro Jacobone.