Il derby dell’avvocato, Walter De Vecchi: “Inter solo problema di gol, Milan non rinunciare a Ibra”

L'Inter non ha un problema di prestazioni, nel Milan per un Kessie che andrà via c'è un grande Tonali

Redazione DDD

Riguardo all’imminente Derby di Milano, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero. Che tipo di partita ti aspetti? “Molto combattuta. Rossoneri e nerazzurri vogliono riscattarsi in un momento difficile”. Quali sono stati problemi dell’Inter? “L’Inter ha solo e esclusivamente problemi realizzativi. Tutto sommato, le prestazioni sono state buone”. E quelli del Milan? “Analoghi. A parte con l’Udinese, i rossoneri mi sono sempre piaciuti”.

Come giudicare il “caso Kessie”? “Kessie è un buon centrocampista. Secondo me, tuttavia, non rinnoverà e andrà via”. E il rendimento di Tonali? “Che crescita! E poi milanista doc! Ha rinnovato al ribasso per puro attaccamento alla maglia”. Rinnoverebbe il contratto a Ibra? “A uno così non rinunci mai. E’ decisivo ancora alla sua età. In campo e fuori”. Chi si contenderà lo scudetto? “Dal mio punto di vista proprio Milan e Inter”.