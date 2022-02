Il derby di Gondrand: “Inzaghi fa giocare sempre gli stessi, il Milan segua sempre Pioli”

Per chi tiferai martedì? “Per l’Inter: mi auguro che vinca!”.

Riguardo all’imminente Derby della Madonnina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Giancarlo Pasinato, ex calciatore tanto dell’Inter, quanto del Milan. Che tipo di partita ti aspetti? “Spero combattuta come in campionato. Le due squadre hanno sicuramente voglia di riscattarsi, dopo i recenti risultati”. La Coppa Italia è un obiettivo di entrambe le squadre? “A mio modo di vedere sì. In questa stagione – tanto l’Inter, quanto il Milan – puntano a mettere un trofeo in bacheca”.