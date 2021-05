Il figlio di Diego Abatantuono si finge tifoso atalantino: “Scansiamoci e teniamoli fuori”

Matteo Abatantuono, figlio di Diego, si infiltra fra i tifosi atalantini pro domo Milan...

Matteo Abatantuono ha scritto sul profilo Instagram della Dea: "Scansiamoci e mandiamoli in Europa League, non se ne può più di questi qua", con riferimento alla Juventus. Cosa non si fa pur di smuovere le acque dei social per una qualificazione rossonera alla prossima Champions League...