Il Milan di Dustin Antonelli: “Maldini intoccabile e Tonali capitano”

Dustin, stupito dall’addio di Kessie? “Sinceramente? Al suo posto non avrei lasciato il Milan”.

In merito al rush finale scudetto, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli, ex calciatore rossonero (1977-1982). Chi è maggiormente favorita tra Milan e Inter in chiave scudetto? “Mi sento di dire Milan”. Per quali ragioni? “Perché è avanti in classifica. E anche perché sembra si sia venuta a creare la classica chimica vincente”. Merito di? “A mio parere di Maldini e Massara. A proposito: in caso di nuova proprietà, loro devono essere intoccabili”. A livello di proposta di gioco, ti convince il calcio di Pioli? “Sì, il Milan è ordinato e gioca palla a terra, come piace a me. Pioli è un altro grande artefice della rinascita del grande Milan. Anche lui è da confermare a tutti i costi”.