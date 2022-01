Ilario Castagner: “Il Milan può insidiarla, ma l’Inter ha qualcosa in più”

La griglia di Castagner dopo le prime due partite del girone di ritorno

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Ilario Castagner, ex allenatore del Perugia dei record e di Milan e Inter negli anni Ottanta così come della Lazio. Ti stupisce il cammino da rullo compressore dell’Inter? “No, sempre convinto fossero la squadra più forte”. Qual è il segreto dei nerazzurri? “L’allenatore, Simone Inzaghi. E’ un maestro di tattica. A Roma, con la Lazio, lo ha dimostrato per lungo e largo. Ora è il suo momento”.