“Io dell’Inter, lei del Milan”: le sette note sul derby milanese non finiscono mai

Le luci e le canzoni di San Siro, i grandi cantautori e la storia della musica italiana

Dal nerazzurro Adriano Celentano nella sua storica "Eravamo in centomila" (“Io dell'Inter, lei del Milan… oh bella mora da una porta all'altra le sorrisi”) al rossonero Enzo Jannacci in "Vincenzina e la fabbrica" (“Zero a zero anche ieri 'sto Milan qui, sto Rivera che ormai non mi segna più”): se il derby di Roma si guarda, il derby di Milano si canta. Del resto la culla del cabaret milanese e italiano, il Derby, è nato e si è sviluppato a pochi chilometri dallo stadio di San Siro.