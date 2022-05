La volata secondo Scanziani: “L’Inter ha ancora chances, Pioli il segreto del Milan”

Tutte le sensazioni della settimana decisiva

In merito alla corsa scudetto tra Inter e Milan, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Scanziani, ex calciatore nerazzurro (1974-1977). Chi è favorita per lo scudetto tra Inter e Milan? “Sicuramente il Milan, perché è avanti in classifica”. L’Inter può giocarsi le sue chance? “Sì, l’Inter può battere la Sampdoria e ha tutte le carte in regola. Però deve sperare nel passo falso del Milan contro il Sassuolo”.

Il segreto dell’eventuale successo del Milan? “L’aver seguito Pioli. L’attuale tecnico rossonero è un maestro di calcio. Se ti affidi a uno come lui, non puoi che fare bingo”. Come giudichi, in caso di mancata vittoria del tricolore, la stagione dell’Inter, a livello complessivo? “Comunque positiva, non sarebbe un fallimento. Non dimentichiamoci inoltre che i nerazzurri hanno vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana”. I nerazzurri dovrebbero fare il possibile per tenere Perisic? “Questa è stata la sua miglior stagione da quando è all’Inter. Io lo terrei, però cifre folli per rinnovarlo, non le spenderei”.