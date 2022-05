L’altro Icardi, Andrea: “Ibra deve continuare, Dybala al Milan lo vedrei benissimo…”

La prudenza non è mai troppa...

In merito al rush finale scudetto, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Andrea Icardi, ex calciatore rossonero (1980-1986). Chi è favorita in chiave scudetto tra Milan e Inter? “La classifica dice il Milan. Ma vedremo”. Quali fattori potrebbero propendere dalla parte dei rossoneri? “Io vedo grandissimo entusiasmo. Non riesco a pensare a un Milan che, di punto in bianco, possa cadere”. Cosa prospetti dal match contro l’Atalanta, altra tua ex squadra? “Forse, paradossalmente, il Milan potrebbe avere più vantaggi rispetto all’Inter perché giocherà contro squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. In ogni caso, la prudenza non sia mai troppa…”.