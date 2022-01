Lavoro intenso e zolle nuove a San Siro: “Sarà un derby all’altezza della situazione…”

A pochi giorni dal derby milanese, nel vivo i lavori di rizollatura del campo dello stadio di San Siro

Come annunciato negli scorsi giorni, si sta sfruttando la sosta nazionali attualmente in corso per rifare il terreno di gioco di San Siro, devastato nell'ultimo mese dal clima gelido di Milano e dalla tante partite giocate da Milan e Inter.

Massimiliano Marini di Master Green garantisce per un derby all'altezza della situazione a livello di superficie di gioco: “Sicuramente, negli ultimi otto anni si sono fatti molti passi in avanti e certamente le due squadre vedranno un campo in ottime condizioni. San Siro non ha mai sbagliato da questo punto di vista. Crediamo proprio che questi quindici giorni possano bastare per rimettere in sesto il manto erboso dello stadio milanese“.