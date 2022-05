Lo spartitraffico e l’imbruttito: il derby degli speaker amplifica Milano

Tensione rossonerazzurra ai massimi, anche fra i Vip...

Non solo nomi ma soprattutto sensazioni. L'attesa cosmica dell'Imbruttito: Germano Lanzoni da vent'anni è lo speaker ufficiale dei rossoneri, come ha raccontato al Corriere della Sera: "Una passione rossonera che mi ha passato mio nonno. Vivo quest'attesa come una corda di violino. E un'attesa cosmica. Questa stagione è straordinaria: dopo essere usciti dalla pandemia, tornare negli stadi con una voglia pazzesca di vedere partite e scoprire un Milan di questo livello. Anche se, non vorrei peccare di immodestia, un'annata così me l'aspettavo. Il mio preferito? C'è chi ha deciso una gara, chi un'altra. Siamo una squadra da collettivo. Ma se proprio lo devo dire: ‘a pelle’ Sandro Tonali". Mirko Mengozzi è la "colonna sonora vivente" dell'Inter: "Gufate al Milan? Mah, mi sembra abbiano già festeggiato domenica scorsa. Insomma: li vedo molto sicuri. Non vorrei che poi ci rimanessero male, ma glielo dico col cuore. L'Inter è assolutamente "sul pezzo". Si è visto nella finale di Roma (per la Coppa Italia vinta): giochiamo davvero molto bene e forse meritavamo qualche punticino in più, per quello che si è visto in stagione. Con la Sampdoria mi auguro sia una bella partita e poi tutti in vacanza. Al Milan toglierei Leao, l'unico che veramente fa la differenza. Ma non per portarlo all'Inter. Io mi tengo i miei. Prima di ogni partita al Meazza, salgo sempre sopra un panettone spartitraffico. Sempre lo stesso e mi sa che alla fine me lo porterò a casa. E comunque ci salirò anche domenica...".