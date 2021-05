Maignan, il nuovo portiere del Milan raccontato da chi lo conosce fin dalle giovanili del PSG

Dossou Yovo su Maignan: “Orgoglioso di vederlo nel Milan, la prima volta che lo incontrai…”

Per parlare del giocatore appena divenuto rossonero, “Europa Calcio” ha contattato in esclusiva Alfred Dossou Yovo, a lungo suo allenatore ai tempi delle giovanili del PSG: “Sono stato orgoglioso di lui per essere arrivato in un grande club come il Milan, ho pensato anche alla sua famiglia, che è molto importante per lui. Se parliamo del Milan, parliamo di un club di fama internazionale con un grandissimo palmares. Con il Milan hanno giocato anche grandi portieri come Dida e Sebastiano Rossi“. Maignan ha appena vinto la Ligue 1 con il Lille. Quanto importante è stato per lui un allenatore come Galtier? In cosa è migliorato in particolare? “Questo campionato è stato molto difficile da vincere, il Lille è stato costante per tutta la stagione. Il fatto che Galtier gli abbia dato la fascia di capitano ha dato a Mike molta più fiducia e responsabilità. Sapere che sei molto importante per un gruppo e che la squadra punta su di te è molto importante per un portiere“.