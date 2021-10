Milan e Inter, i derby della famiglia Baresi: Franco “Con Beppe…chi vinceva pagava…”

Franco, Beppe e quei grandi derby...

In occasione della presentazione del suo libro "Libero di sognare", Franco Baresi, leggenda del Milan, ha aperto l’album dei ricordi: le difficoltà dopo la perdita dei genitori, il parroco che capì quanta stoffa avesse "Rivera mi ha svezzato, Sacchi innovatore, Berlusconi motore di tutto. Nel ’94 a Pasadena sbagliai il rigore, ma ne uscii vincente".

Suo fratello Beppe giocava nell’Inter. Come vivevate questa rivalità? "Cercavamo di lasciarla fuori dalla porta. C’era, invece, la preoccupazione che nessuno dei due si infortunasse. E quando ci si incontrava in campo era emozione pura. Alla vigilia ci scherzavamo sopra e si scommetteva pure: chi vinceva, pagava. Anche per rincuorare l’altro".