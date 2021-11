Milan, ecco i numeri 9 che segnano e vincono i derby: Francesco e Mirko…

Camarda e Martinazzi, numeri 9 che segnano a raffica...

Il Milan a San Siro e nei grandi stadi, nonostante i 4 gol di Giroud in questo campionato, negli ultimi anni non si è trovato benissimo con i numeri 9. Ma nel settore giovanile rossonero ce ne sono ben due: sono dei ragazzini, sono giovanissimi, ma segnano e vincono i derby...Nell'Under 15 Francesco Camarda, nell’Under 16 Luca Martinazzi.

Ottima la considerazione che gli esperti di Sprint e Sport hanno nei confronti di Camarda, ma nella squadra di categoria superiore c'è Luca Martinazzi, attaccante classe 2006, alla sua terza stagione al Milan, uno dei trascinatori della squadra allenata da Ignazio Abate, imbattuta e capolista nel Girone B del campionato Under 16 Serie A/B, come conferma Tuttomercatoweb. Nella seconda giornata aveva siglato la rete che ha dato inizio all’incredibile rimonta sul campo dell’Hellas Verona: da 3-0 a 3-4. Poi ha iscritto il proprio nome nel tabellino del match vinto 4-2 contro il Venezia. Alla sesta giornata gol e assist nel poker calato dai rossoneri ai danni dell’Udinese. Domenica doppietta contro l’Inter. Due reti che mettono in evidenza tecnica, capacità di “sentire” la porta, corsa e freddezza.