Milano, il derby sbarca a teatro: Bergomi e Albertini, Storia rossonerazzurra

Proseguono al Teatro Oscar gli appuntamenti di Versus dedicati all'identità di Milano. Al centro dell'incontro di oggi, la sfida simbolo della città, ovvero Inter-Milan. Ecco Bergomi e Albertini arbitrati da Massimo De Luca e Giacomo Poretti

In attesa del quarto derby stagionale sul campo, il derby MilanInter va in scena questa sera al teatro Oscar di Milano. L'Inter schiera lo storico capitano Beppe Bergomi, il Milan il metronomo Demetrio Albertini. Ci sono anche un arbitro, l'imparziale giornalista Massimo De Luca, e il Var interista, Giacomo Poretti.

Sul palco del teatro milanese, Bergomi ricorderà che prima di arrivare all'Inter fu scartato due volte dal Milan per reumatismi. Albertini invece esordì nel Milan a 11 anni, nella categoria Primi Calci, proprio contro l'Inter, a Prato, vittoria rossonera per 6-0, cosa che non scorderà più. Appuntamento in via Lattanzio, ne varrà sicuramente la pena.