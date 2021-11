New York, il derby di Milano sbarca a Manhattan

Il Milan Club New York e il derby milanese

Per chi è abbastanza fortunato da essere a New York questo fine settimana per motivi turistici o anche se è impegnato in una trasferta di lavoro e di business, in entrambi i casi c'è l'opportunità di un salto al The 40/40 Club a Manhattan il 6 West 25th St domenica, dove il Milan, insieme a Roc Nation e al Milan Club New York City, ospiterà un evento di proiezione gratuito per il Derby di Milano.