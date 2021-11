Pippo Pancaro: “Derby crocevia, Milan e Inter non possono perdere terreno”

La crescita di Tomori impressiona l'ex campione d'Italia di Lazio e Milan

Riguardo all’imminente Derby della Madonnina, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Pancaro, ex calciatore rossonero. Che tipo di derby ti aspetti? “Sarà, più che mai rispetto agli altri anni, un derby chiave”. Per quali ragioni? “Perché entrambe si giocano lo scudetto. Secondo me le due milanesi sono le favorite. Lotteranno fino alla fine. Però, per come viaggia il Napoli, né l’una, né l’altra devono perdere terreno. Già a partire dal derby”.