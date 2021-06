Prima i soldi poi il progetto: tifosi Milan anti-turco, il presidente Scaroni “Nessuna recriminazione”

La posizione misurata del Club, lo sfogo emotivo dei tifosi

Intervenuto ai microfoni de 'La Politica nel pallone', il presidente del Milan Paolo Scaroni ha espresso il proprio pensiero sugli addii di Calhanoglu e Donnarumma. Queste le sue parole: "Faccio due considerazioni: noi al Milan poniamo un limite ai costi dei giocatori, oltre quei limiti poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Abbiamo fatto un'offerta importante a Donnarumma, ma non è stata sufficiente. Poi ho letto da qualche parte che Gigio voleva uscire dalla comfort zone dopo tanti anni di Milan e mi sembra cosa positiva per un professionista che al Milan si è sempre comportato benissimo. E’ un ragazzo simpatico e solare che prosegue la carriera in un grande club, mentre il Milan ha trovato una eccellente soluzione per il portiere, Donnarumma è andato in un grande club, quindi tutto bene. Su Calhanoglu all’Inter vale lo stesso discorso di Donnarumma. Noi abbiamo fatto un’offerta che ci sembrava corretta, se poi lui trova altre soluzioni in cui viene pagato di più, è un professionista, buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato, si è sempre comportato in modo corretto, ognuno poi è libero di fare le scelte che crede, da parte nostra non c’è nessuna recriminazione".