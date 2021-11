Riecco Ignazio Abate e un derby di Milano: non lo aspetta Milito, ma Paolo Annoni…

L'Inter Under 16 allenata dall'ex difensore Paolo Annoni attende al centro sportivo dell'Enotria i giovani rossoneri di Ignazio Abate al suo primo anno da allenatore delle giovanili...

Domenica 21 novembre alle 14.30, per la 7' giornata del campionato Under 16, si gioca Inter-Milan. E fin qui, nulla di particolare: un derby giovanile come molti ce ne sono in tutte le città e in tutte le regioni. Ma gli Under 16 del Milan li allena Ignazio Abate...che di momenti importanti nei derby ne ha vissuto parecchi a San Siro...