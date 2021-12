San Siro, da derby della Madonnina a derby della…Cattedrale

Inter e Milan entro Natale ufficializzeranno il progetto: si giocherà a partire dal 2027

Dopo anni di attesa, Milano è pronta ad ospitare il nuovo stadio per Milan ed Inter. Il progetto del futuro impianto, scrive La Gazzetta dello Sport, verrà affidato alla società americana "Populous", che nel design si è ispirata al Duomo ed alla Galleria Vittorio Emanuele II. Si inizierà a giocare nel 2027, circa un anno dopo la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali, che si svolgerà in quel di San Siro (che è stato anche oggetto dei dialoghi di ieri a Palazzo Marino, con il Comune che ha chiesto ai club delle informazioni riguardanti il futuro distretto che sostituirà il vecchio stadio).

La futura "Cattedrale" del calcio risponderà perfettamente alle volontà delle due dirigenze, capitanate da Paolo Scaroni ed Alessandro Antonello, di avere tra le mani un progetto unico e moderno. Dagli 80mila spettatori di San Siro si passerà ai circa 60-65mila. Una scelta precisa: infatti, come riporta la Rosea, verranno aumentati i posti executive per incrementare i guadagni. Si stima che dal 2027 le due squadre potranno avere dei profitti che si aggireranno intorno agli 80 milioni di euro (a testa). Lo stadio, poi, sarà totalmente ricoperto da una facciata di vetro, altamente eco-sostenibile, che rifletterà i colori dei club nei giorni delle partite. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro Natale: dunque in 24-48 ore.