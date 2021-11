Sandro Mazzola: “Derby non decisivo per lo Scudetto, all’Inter serve un vice-Brozovic”

Napoli, Milan e Inter si giocano lo Scudetto, ma è troppo presto per dire come andrà a finire.

Riguardo all‘imminente Derby della Madonnina, la redazione di DerbyDerbyDerby.It ha intervistato in esclusiva Sandro Mazzola, storico ex calciatore nerazzurro. Che tipo di partita ti aspetti, alla luce del momento di classifica di entrambe le squadre? “Secondo me domenica la classifica non conterà”. Per quali ragioni? Perché il derby è una partita a sè. Ricordo quando lo giocavo io ai miei tempi: pensavo solo a vincere contro il Milan, perché sapevo quanto ci tenevano i tifosi”. Come valuta, sin qui, il lavoro di Inzaghi? “A me piace moltissimo. Lo conosco di persona: è un bravo ragazzo. Preparato e tosto caratterialmente. Non sta facendo rimpiangere Conte”. Lo stesso si può sostenere per quanto riguarda Dzeko rispetto a Lukaku? “Sì, a me piace molto. Quando era alla Roma pensavo che sarebbe stato perfetto per l’Inter”.