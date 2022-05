Saul Malatrasi senza dubbi: “Maignan meglio di Donnarumma”

Il parere del grande ex sotto le due bandiere

Redazione DDD

In merito all’imperiosa vittoria dello scudetto del Milan a discapito dell’Inter, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Saul Malatarsi, ex calciatore tanto rossonero (1967-1970), quanto nerazzurro (1964-1966). Come commenta lo scudetto del Milan? “Io ero, forse, tra i pochi a crederci fin dall’inizio”. Quali segreti si celano dietro a tale impresa? “Non parlerei di “impresa”, perché il Milan aveva questo obiettivo e lo ha portato a termine. Non stiamo parlando di una squadra che ha fatto tutto in maniera casuale. Il Milan, inoltre, ha espresso il miglior gioco del campionato”.

Eppure i rossoneri non hanno segnato chissà quanti gol… “Ma infatti, rispetto ai miei tempi, non è cambiato niente. Io sono contro le “Mode”. Nel calcio vince chi subisce meno gol. Pioli è stato uno dei pochi allenatori a averlo capito”. Cosa farebbe se fosse in Ibra? “Ibra è stato straordinario per il Milan e per il calcio a livello mondiale, ma – secondo me – ha fatto il suo tempo. Al Milan servono due prime punte giovani…”. Sostituirebbe anche Giroud? “Sì, a mio avviso sarebbe da sostituire anche Giroud. Il Milan, se vuole continuare a vincere, ha bisogno di giocatori giovani…”. Come Leao e Tonali? “Il 90% dello scudetto è loro, lo dico senza esagerare. Hanno tutti per diventare due grandi campioni. Bisogna, tuttavia, che non si montino la testa, questo sì”.

L’ha stupita l’impatto in rossonero di Maignan? “Non lo conoscevo e ero scettico. In campo si è dimostrato meglio di Donnarumma. Dobbiamo dire le cose come stanno”. La stagione dell’Inter è da giudicarsi positiva anche se non ha vinto lo scudetto? “Sì, però si può anche dire che lo scudetto lo hanno perso loro…”. Per quali ragioni? “Perché rispetto al Milan hanno sbagliato di più. Pensate al match contro il Bologna…”. Come vedrebbe in nerazzurro Dybala? “Bene, però – a mio avviso – all’Inter occorre più una prima punta”.