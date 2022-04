Semifinale derby, vendita libera a Milano: accordo fra Inter e Milan per le curve

Ultimi biglietti disponibili prima del sold out

Fra due settimane a Milano sarà derby, martedì 19 aprile alle 21. Inter e Milan per la qualificazione alla finale di coppa Italia dopo lo 0-0 dell'andata. Sul fronte dei biglietti, è aperta la vendita libera per tutti. I biglietti sono acquistabili online su inter.it/tickets e presso i punti vendita Vivaticket, gli uffici Inter di San Siro e l’Inter Store di San Babila.

Il settore destinato ai tifosi ospiti, secondo anello blu, è in vendita per i titolari di tessera Cuore Rossonero sul sito AC Milan e sportello Casa Milan al prezzo di 40 Euro ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso applicato alla tifoseria interista in occasione del derby della Semifinale di andata terminata 0-0.