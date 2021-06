Theo Hernandez quasi come Gullit: ma le sue treccine sono…bionde!

Il francese Theo Hernandez non è stato convocato per Euro 2020 e sta quindi approfittando di un periodo di relax. In occasione delle vacanze, ha optato per un nuovo look...

Valentina Alduini

Il terzino rossonero Theo Hernandez si sta godendo il meritato relax dopo una stagione passata a cavalcare la fascia, a sfornare assist e a siglare gol.

Tra sole, male e riposo... Ecco che spunta una novità che non può non balzare all'occhio. Infatti, come reso da lui noto con un post Instagram ha scelto un nuovo, freschissimo look estivo: delle treccine bionde!

In attesa di vedere se tingerà i capelli di rossonero per via della qualificazione in Champions League del Milan (come aveva detto un po' di tempo fa), i tifosi possono ammirare questa sua acconciatura. E, allora, buone vacanze Theo. Ti aspettiamo in campo!