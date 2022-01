Zolle veronesi e biglietti in vendita, a Milano è già derby

Rizollatura straordinaria per il campo, procedure standard per i biglietti

La prima fase di vendita per i biglietti di Inter-Milan ha preso il via alle ore 11.00 di martedì 25 gennaio e riguarderà i soli abbonati alla stagione 19/20, che potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti a testa. La seconda fase di vendita inizierà alle ore 10.30 di giovedì 27 e riguarderà i soci Inter Club 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno potranno acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club iscritti alla stagione 21-22, sempre al prezzo speciale riservato agli abbonati. L’ultima fase di prevendita riguarderà i titolari di tessera Siamo Noi valida, sottoscritta entro il 31 dicembre 2021. La vendita libera dei tagliandi residui inizierà alle ore 10:30 di martedì 1 febbraio esclusivamente online, su inter.it/tickets.

Al derby del 5 febbraio, anche e soprattutto a garanzia degli spettatori paganti, si giocherà su un campo nuovo. L’edizione di Milano del Corriere della Sera ha intervistato Giovanni Castelli, l’agronomo che dal 1990 si occupa del terreno di San Siro: "Ieri - ha dichiarato - abbiamo rimosso tutta la parte calpestabile, circa quattro centimetri". Le nuove zolle in arrivo da Verona: "Storicamente le prendevamo in un vivaio di Locate Triulzi - ha affermato Castelli - solo che per l’erba, come per il grano e i bambini, ci vogliono 9 mesi. Questa volta abbiamo dovuto organizzare il trapianto senza preavviso". Secondo i protocolli Uefa, i campi devono essere belli, sicuri e funzionali al gioco. "Ma era sicuro - ha affermato l’agronomo - lo confermano i parametri che misuriamo ogni settimana: gli infortuni non c’entrano. La realtà è che quando un campo è bello è inattaccabile, quando è ridotto così diventa una scusa facile. Ma garantisco che il derby si giocherà su un campo tirato a lucido, perfetto", ha assicurato Castelli.