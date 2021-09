Argentina come Diego e presentata a Napoli nello stesso giorno di Diego: Soledad, è il tuo momento

Ha vinto tanto, ma non vuole smettere di sognare: Soledad irrompe dall'Argentina nel Napoli femminile...

A 32 anni, Soledad Jaimes affronta una nuova fase della sua carriera. L'attaccante della Nazionale argentina, che ha giocato per Boca e River, è stata presentata come nuovo giocatore del Napoli. Curiosamente, la sua ufficializzazione è avvenuta il 16 settembre, lo stesso giorno in cui nel 1984 fece il suo esordio nel Napoli un certo Diego Armando Maradona. Originaria di Nogoyá, una cittadina di Entre Ríos, Soledad ha attraversato il calcio cinese, francese e brasiliano. In effetti, il suo ultimo club è stato il Santos, dove è riuscita a diventare campionessa nel 2017: “Ho sempre giocato con i ragazzi per strada. Ho imparato a giocare a calcio per strada e con gli uomini. Non perché non mi piacesse andare con le ragazze, ma perché non volevano sapere nulla di calcio", ha detto Jaimes in più di una occasione. All'età di 15 anni voleva fare un test al Boca, ma quando arrivò a Buenos Aires scoprì che non esistevano ancora provini del genere. Ma lei ha insistito e si è fatta dare loro la possibilità e con poche settimane al club è stata in grado di essere convocata nella Nazionale Under 20: "Mio fratello mi ha aiutato molto. Non avevo tempo per studiare o lavorare: mi dava soldi per mangiare e viaggiare perché quello che mi pagavano i club non era abbastanza... sono tutto quello che sono grazie a lui" ha confessato a Olé qualche anno fa.

Sebbene sia stata per un periodo in prestito al River, ha scritto le sue pagine di gloria al Boca. Poi il Brasile, paese dove ha vestito le maglie del Foz de Iguazú, del São Paulo e del già citato Santos, club in cui è diventata la capocannoniere della storia e un idolo senza precedenti, vincendo il "Ball de Prata". "Un premio che fra gli uomini è stato vinto da personaggi come Neymar e Pelé, né più né meno...". Successivamente, ha trascorso un periodo in Cina. "È un livello insolito. Vivevo in un quartiere privato, un autista mi prendeva e mi portava. Per non parlare dello stipendio: nemmeno sommando quello che ho guadagnato in tutti i club insieme sono riuscito a eguagliare quello che ho ricevuto lì. Però poi, tecnicamente non erano così forti...", spiegò all'epoca. In seguito, è finita al Lione ed è diventata la prima argentina a vincere la Women's Champions League. Ma non ha mai dimenticato le sue origini: "Aiuto molto mia madre. Il mio sogno era finire la sua casa, e l'ho realizzato andando in Cina. Penso anche ai miei nipoti, dò la vita per loro. Ora voglio pagare i loro corsi d'inglese. Sono una persona che da piccola non aveva niente, cerco di aiutare, ma non di rovinare". Nel 2019 ha giocato i Mondiali femminili in Francia, cosa che aveva già fatto nel 2007, ma in Cina. In entrambe le occasioni la Nazionale è stata eliminata nella fase a gironi, ma nessuno può togliere la passione a Soledad. A Napoli una nuova tappa nel Vecchio Continente, proprio nel Napoli in cui ha brillato Diego. Più di 35 anni dopo, cercherà di fare la storia come ha fatto il più grande di tutti.