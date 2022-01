C’è Posta per Te, Alessia Quarto nuova icona dei tifosi napoletani

Alessia al marito che l'ha tradita con una parente: "Ma che la tiene? D'oro?"

Parla in dialetto napoletano, è vivace, solare e spiritosa, abita nei pressi del capoluogo partenopeo. Alessia Quarto, protagonista nel salotti di Maria De Filippi per il mancato perdono a Giovanni reo di averla tradita con una parente, è arrivata in pochi giorni a sfiorare i 140mila followers su Instagram.

Raggiunta per telefono, resa protagonista a sua insaputa di account fake su Instagram, Alessia ha come si suol dire "spaccato". Empatica come spesso accade di essere ai napoletani, è diventata una icona anche per i tanti tifosi del Napoli che si riversano ogni giorni sui social e su Instagram in particolare. Nell'account di Alessia non ci sono foto di bandiere del Napoli o di sue presenze allo stadio, ma in tutti i settori del "Maradona" ormai la sua storia è nota e tutti hanno apprezzato la fermezza e l'aplomb con cui non ha riammesso in casa il marito protagonista di vicende davvero imperdonabili.