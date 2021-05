Crescono i bomber futuro del Napoli, Cioffi e Ambrosino timbrano il derby Primavera

Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 3-2 nel derby valevole per la 20esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo di Avellola.

Se lo è aggiudicato il Napoli il derby Primavera disputato sul sintetico del campo Avellola in casa del Benevento. Partita divertente e offensiva, per merito di entrambe le squadre. Il primo tempo è finito con gli azzurrini partenopei in vantaggio 1-0, ma dopo dieci minuti della ripresa il risultato era molto diverso: 2-1 per il Benevento.