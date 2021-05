Era il 1968, quando Altafini e Cané lasciavano Napoli per giocare con gli scugnizzi di Ischia

I campioni brasiliani degli anni Sessanta e il grande calcio vissuto in mezzo alla gente...

Una traccia l'hanno lasciata anche per come vivevano il territorio, i due miti brasiliani: Altafini secondo in piedi da sinistra e Cané tronfio a petto nudo. Proprio così, nel 1968 poteva succedere che prendessero l'aliscafo e andassero a divertirsi a Ischia. Per giocare a pallone sul mare, per stare in mezzo alla gente. Come anche l'idolo dei romanisti Ciccio Cordova e il campione d'Italia cagliaritano Martiradonna. A Ischia non dimenticano...