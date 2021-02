Il doppio ex del derby del “Maradona”: Cristian Bucchi “Napoli, le Streghe sono vicine…”

Giocatore a Napoli, allenatore a Benevento. Il derby campano sotto la lente d'ingrandimento di Cristian Bucchi...

Il doppio ex Cristian Bucchi fotografa il derby: “Strega, è il tuo momento. Le due squadre mai così vicine”. Col Napoli una stagione da sogno, quella del ritorno azzurro in Serie A. Da allenatore le notti romantiche di B col Benevento spente ai playoff. Cristian Bucchi ha colorato il derby nelle sue due vite calcistiche, in campo e un passo oltre, seduto in panchina. Ora è pronto a godersi la supersfida del Maradona di domani, come racconta Il Sannio Quotidiano.

In settimana, Bucchi aveva anche raccontato: "Quando sono arrivato a Napoli ho ritrovato Reja, un mister a me molto caro visto che lo avevo avuto anche a Vicenza, ma non fu un’annata felicissima per me. Speravo che mi desse qualche possibilità in più, ma cambiava spesso gli uomini in attacco. Nella mia seconda esperienza a Napoli, invece, ritornai per sostituire l’infortunato Lucarelli. Quell’anno ho avuto la fortuna di conoscere tanti campioni come Maggio, De Sanctis, Quagliarella, Cavani, Lavezzi, Hamsik, e c’erano tanti ragazzi della primavera che erano molto promettenti. Tra tutti, si vedeva da lontano che Lorenzo Insigne sarebbe diventato un grandissimo calciatore. Fui io a suggerirgli di accettare il prestito a Foggia, perché c’era Zeman che lo avrebbe di certo valorizzato. Gattuso-Adl? Sono dinamiche interne che conoscono solo loro. Posso dire che, conoscendo molto bene Rino, sia come calciatore che come uomo, è davvero una persona perbene, difficile da trovarne nel calcio moderno. Conosco bene anche De Laurentiis che è un grande imprenditore ed una persona molto intelligente. Per questo dico che il presidente valorizzerà l’uomo Gattuso ed il suo operato, che ha comunque portato già un trofeo, e porterà avanti il progetto anche l’anno prossimo. Credo che Aurelio abbia chiesto pareri a qualche ex allenatore del Napoli, ma non la disponibilità per ritornare in panchina".