Imita tutti ma il Napoli non si tocca: Barbara Foria sempre allo stadio dagli anni del liceo

Dopo le imitazioni di Serena Bortone e di Myrta Merlino a «Quelli che il calcio», Barbara Foria veste i panni di giudice in "Cortesie in Famiglia", in onda dal 26 aprile su Real Time. Sempre con un pensiero per il Napoli...

Redazione DDD

Barbara Foria e il calcio: mai estranei, sempre amici. Anzi, lei è stata proprio l'Ibrahimovic ante litteram...E' accaduto a Napoli in via Caracciolo, il giorno della sua laurea. "Il traffico era bloccato, avevo paura di non arrivare in tempo, così ho fermato un ragazzo in moto dicendogli “portami a laureare”, proprio come Ibra a Sanremo", il suo racconto. Ecco perchè partecipare alle trasmissioni sportive per l'attrice comica napoletana è un invito a nozze...

Che sia tifosa del Napoli. Barbara lo precisa e lo ostenta in ogni intervista. E' accaduto anche a Vanity Fair: "Fin dagli anni del liceo andavo sempre allo stadio, sono sempre stata una grande tifosa. Ci andavo con un gruppo di scalmanati. Facevo di tutto per andare a vedere le partite del Napoli, in genere eravamo io e altre due amiche. Gli sport mi sono sempre piaciuti, non a caso sono anche una ex cestista, adoro le attività di squadra".