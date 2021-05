L’ex di Spezia e Napoli, Roberto Bordin: “Zaccagni ottimo per i partenopei”

Roberto Bordin e i suoi anni felici con Spezia e Napoli che sono tornate ad affrontarsi sabato pomeriggio allo stadio Picco

Roberto Bordin, tecnico della Moldavia ed ex capitano di Napoli e Spezia, si è soffermato su tanti temi, dopo la vittoria dei partenopei in Liguria. intanto il suo attuale status di Ct della Moldavia: “Dopo tanti anni come vice di Mandorlini, mi sono ritrovato fuori dal progetto Hellas, e visto che mi sono arrivate offerte dalla C, si è prospettata l’opportunità di andare all’estero, attraverso il mio vecchio direttore del Cluj, da lì è partita la mia avventura che mi ha portato poi a diventare il selezionatore della Moldavia e di questo ringrazio anche il presidente della federazione moldava. All’estero ti ritrovi a confrontarti con realtà super organizzate e con club serissimi, all’inizio ero titubante quando si è presentata l’opportunità di andare in Moldavia, visto che era una realtà che non conoscevo, invece mi sono dovuto ricredere. Con lo Sheriff Tiraspol ho vinto due campionati ed un coppa nazionale e ho avuto l’opportunità di giocare le coppe europee, poi sono andato in Azerbaijan alla guida del Neftçi sfidando il Qarabag. Oggi alleno la nazionale della Moldavia, è un lavoro gratificante ma non semplice, visto che ho pochi giorni a disposizione per allenare i ragazzi. E’ naturale che l’Italia mi manchi ma sinceramente all’estero mi trovo bene".