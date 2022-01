Napoli, Giuseppe Bruscolotti: “Non temo la Coppa d’Africa, il vero obiettivo è la Champions”

Bruscolotti felicissimo della scelta di Spalletti

In merito al campionato del Napoli, la redazione di DerbyDerbyDerby,it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Bruscolotti, storico ex calciatore partenopeo. Il Napoli può puntare allo scudetto? “Sì, ma non è l’obiettivo stagionale”. Nei primi mesi, con il Napoli primo in classifica, sembrava di sì… “Il presidente De Laurentiis aveva detto chiaramente a Dimaro che il Napoli puntava a entrare in Champions League. L’obiettivo è quello”.

I partenopei ti hanno convinto contro Juve e Sampdoria? “Sì, la squadra sta recuperando lo smalto delle prime giornate. Spalletti è stata la scelta più azzeccata in assoluto”. Temi ripercussioni per via delle assenze causa Coppa d’Africa? “No, anche le seconde linee del Napoli sono all’altezza. Non ho mai temuto per questo”. Che partite ti aspetti in Coppa Italia contro la Fiorentina e in campionato contro il Bologna? “Mi aspetto di vedere il miglior Napoli possibile. In Coppa Italia bisogna passare il turno e puntare ad arrivare fino in fondo”.