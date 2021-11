Salerno, il giorno dopo il derby: indecisione di Belec, ma i tifosi ci credono ancora…

Salerno guarda avanti

Salernotoday.it ha raccolto le loro voci. Giuseppe Spina commenta: “Voto 10 per l’impegno, per la maglia sudata, per il sogno accarezzato, per l’abnegazione, per la grinta, ma se non si tira non si segna e se poi non siamo cinici con le poche occasioni che creiamo diventa sempre più difficile. Per fortuna siamo ancora aggrappati al treno salvezza. Una tifoseria immensa, tutti compatti: crediAmoci. Grazie ragazzi e forza Salernitana”. Mario De Rogatis: “Non mi sono illuso nell'arco della partita, ma ci ho creduto nei minuti finali. Abbiamo contrastato il Napoli con le nostre armi, la fisicità e l'agonismo. Paghiamo purtroppo un'indecisione di Belec. Credo che queste siano le partite fondamentali per recuperare la fiducia e l'autostima per il prosieguo del campionato, così si costruisce e si cementa un gruppo, che ti consente di sopperire alle assenze importanti”.