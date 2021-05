Alex Polidori è lo Spider-Man giallorosso: “Se nel derby c’è un rigore non lo guardo…”

Alex Polidori, doppiatore italiano dell’ultimo Spider-Man e tifoso giallorosso, attende il derby della Capitale con grande passione

Redazione DDD

Alex Polidori, 25 anni, romano, nonostante la giovane età, ha alle spalle già 21 anni di carriera. È cantautore, attore e celebre doppiatore. Ha dato la sua voce di bambino a molti personaggi di serie animate della Pixar e della Disney, come il pesciolino Nemo e l’orso Koda, fino ad arrivare, oggi, a doppiare personaggi del calibro di Tom Hollande in Spider-Man nei film Homecoming, Far from home ma anche negli ultimi capitoli della saga Marvel con gli Avengers. Nel calcio, tifa Roma: "Mourinho? Quando ho letto la notizia sono stato entusiasta. Inizialmente sconvolto…ho detto ‘ma com’è possibile? Anche perché, in effetti, anni fa speravo in un allenatore del genere: quando Mourinho andava forte, speravo che prima o poi venisse alla Roma. Secondo me ha il profilo dell’allenatore che può fare molto bene, come potrebbe fare malissimo, tuttavia, avevamo bisogno di qualcuno con gli attributi: qualcuno che smuovesse la situazione".

Ecco le scaramanzie di Alex Polidori alla vigilia del derby, raccontate a Laziopress.it: "Quando ci sono partite importanti, come il derby, una cosa che faccio spesso (tranne quando mi trovo a casa) è mettere la maglia e la felpa della Roma, caldo permettendo. Quando ero più piccolo, creavo un vero e proprio altarino: sotto il televisore mettevo la sciarpa, gadget… Ma ho riscontrato che non cambiasse molto. Un’altra cosa, esclusivamente al derby, è il momento del rigore, mi nascondo e non lo guardo. Sabato? Mi aspetto una partita dura perché la Lazio ha voglia di provarci fino alla fine a scalare la classifica. Matematicamente potrebbe ancora puntare a qualcosa di più. L’ambizione c’è ed è una buona squadra, anche la vittoria di ieri all’ultimo minuto può dare una scossa. Noi, invece, abbiamo preso l’ennesima batosta; vogliamo lottare, però, il derby è sempre un’incognita. Mi aspetto una partita molto combattuta, come sempre, e dobbiamo stare attenti al contropiede della Lazio, perché prendiamo goal così. Bisogna stare attenti, non sono mai ottimista nei derby. Speriamo bene”.

Iron-Man però tifa Lazio, in questo caso che dice Spider-Man? ”Ciao ragazzi come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Sono qui con Iron-Man. Voi tutti pensavate che fosse romanista, perché il suo costume è giallo rosso, invece ho scoperto che è della Lazio. Signor Stark? Si, sto arrivando… Mi ha chiamato perché vuole vedere il derby con me; però io non voglio vederlo con lui, perché ho scoperto che è laziale, quindi, ho paura che mi porti male. Comunque, da grandi poteri derivano grandi responsabilità e la mia responsabilità da super eroe è… essere sportivo, e quindi, pur essendo romanista voglio dire a tutti ‘Che vinca il migliore per questo derby!’ Ciao Ciao amici romanisti e Ciao Ciao amici laziali, cugini dai… amici e un po’ troppo! Ciao Ciao!”.