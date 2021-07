Anna Falchi confessa il suo “errore”: “Ma non lo feci per amore della Lazio…”

Non solo Lazio, Anna Falchi sul suo passato in Tv: “Ho fatto un errore e me ne sono pentita”

Redazione DDD

Anna Falchi ha sempre avuto una grande passione per i colori biancocelesti: un amore scatenato e continuamente e gioisamente esibito sui social senza alcun problema. Tornata in tv su Raiuno, la conduttrice televisiva ha rilasciato di recente un’intervista per parlare di un errore commesso in passato che probabilmente non farebbe più. Si tratta di un intervento al seno fatto quando era molto giovane. Ma non solo...

Nel corso di un‘intervista, rilasciata alla rivista Oggi, Anna Falchi ha comunque dichiarato di essere sempre pronta per le foto sexy in caso di vittoria della sua tanto amata Lazio. Le immagini postate su Instagram sono per la Falchi “un vero e proprio rito scaramantico”. Ed è qui che Anna Falchi commentato non solo il suo amore per la Lazio, ma anche un errore commesso all’età di 19 anni. Di che si tratta? Anna Falchi ha dichiarato di aver sbagliato a lasciare anni fa la conduzione di Luna Park, game show cult, per provare a diventare un’attrice. "Me ne sono pentita e me ne pentirò sempre perché io non sono nata per fare l’attrice. A Luna Park mi sostituirono con Carlo Conti. Sono cose che non vengono perdonate", ha affermato il volto noto. Ma oramai è acqua passata.