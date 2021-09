Carolina Orsi, la figlia di Nando si confessa: “Al derby sono laziale e anti-romanista”

Carolina Orsi gioca molto a Padel, ma la figlia dell'ex portiere laziale vive con grande intensità il derby della Capitale

Carolina Orsi, figlia dell’ex portiere della Lazio Fernando, è una delle migliori giocatrici italiane di Padel, uno sport sempre più seguito e praticato. Oltre al Padel, segue anche il calcio, altra passione di famiglia, ed è tifosa della Lazio come papà Nando. Suo padre ha trascorso una vita da giocatore biancoceleste: l’ex portiere è stato per ben dodici stagioni in biancoceleste, conquistando anche una Coppa Italia nella stagione 1997/1998.