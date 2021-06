Da Aldo Fabrizi a Francesco Totti: 70 anni di film sul derby di Roma

Anna Magnani, Alberto Sordi e molti altri big: il derby di Roma è un derby da film

Un anno prima, il derby capitolino era stato citato anche nel capolavoro di Luchino Visconti “Bellissima”, quando Anna Magnani e Walter Chiari sentono di sfuggita la radiocronaca della partita. L’Albertone nazionale vestirà di nuovo i panni del tifoso romanista nei film “Il marito”, in cui prenderà in giro i tifosi laziali e correrà a vedere il derby allo stadio, nonostante la moglie faccia resistenza. Romareport.it ricorda il derby romano ancora protagonista di “Ladro lui, ladra lei”, film di Luigi Zampa del 1958, quando Mario Carotenuto e Mario Riva assisteranno a un trionfo della Roma per 4-1 sulla Lazio, vincendo una scommessa con un loro amico laziale costretto a denudarsi. Cinque anni dopo, nell’episodio “Che vitaccia!” del film “I mostri”, diretto da Dino Risi nel 1963, lo stadio Olimpico diventa nuovamente protagonista, quando un poverissimo Vittorio Gassman, che non ha i soldi nemmeno per comprare il latte a suo figlio, per nulla al mondo rinuncerebbe ad andare allo stadio per gridare a squarciagola “Forza lupiiii! Forza Romaaaaa!” in una scena rimasta memorabile. Nel 1976 il derby appare in una scena di “Squadra antiscippo“, film di Bruno Corbucci, in cui Tomas Milian veste per la prima volta i panni dell’ispettore Nico Giraldi. Passano altri sei anni e, nel 1982, Pippo Franco ne “Il tifoso, l’arbitro e il calciatore” è costretto, con grande fatica, a diventare un tifoso “bigamo”, sia della Roma che della Lazio, assistendo al derby da entrambe le curve dello stadio, pur di non dispiacere né al padre romanista, né al suocero laziale.