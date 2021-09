I laziali ai romanisti: “Volevate il derby per Zaniolo, adesso l’avete perso con Zaniolo”

Il romanista che recrimina, la coreografia della Lazio, l'aquila di Sarri, il grande tema Zaniolo: c'è tutto nel post derby di Roma...

Il tifoso laziale dopo il derby: avete vinto il derby di Maggio che non contava nulla e vi siete esaltati, avete perso questo che era importantissimo e dite che non conta nulla. E' il refrain del lunedì negli sfottò della Capitale. Di qui il meme con il romanista con la bava alla bocca...Ma non solo...