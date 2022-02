Il tacco di Mancini nel derby: vignetta e t-shirt, la rievocazione è completa

Un gol che abbatte la barriera degli anni e dei decenni...

Amantino Mancini ha spesso ricordato che quel gol di tacco nel derby contro la Lazio del novembre 2003, gli ha cambiato la vita. E' diventato uno storico punto di riferimento. Lo ha rievocato in questi giorni, anche il club viterbese del Monterosi dopo un gol simile in Serie C.