La rivincita di Rizzitelli: con Candela può finalmente esultare per il derby

Sorrisi di fine stagione per Ruggiero Rizzitelli

Consolazione Rizzitelli. L'ex attaccante della Roma, pasionario dei giallorossi, aveva fatto grandi pronostici prima del derby d'andata, poi perso 3-0...Lo stesso è accaduto dopo la qualificazione con l'Ajax alle semifinali di Europa League contro il Manchester United. Andata male in entrambi i casi, ma questa volta...

In studio con Vincent Candela a Roma Tv, in attesa del ritorno di Ubaldo Righetti che si sta riprendendo dall'infarto di due settimane fa, Rizzi-gol ha finalmente potuto esultare per il 2-0 della Roma sulla Lazio nel derby di fine stagione.