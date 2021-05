Lazio, la pasionaria Micaela prepara il derby: “Siete orribili, basta massacrare Muriqi”

Muriqi dopo Strakosha. Micaela Monterosso critica i tifosi laziali che godono a insultare i proprio giocatori. Proprio alla vigilia del derby con la Roma...

Come ho detto anche per Thomas, l’aspetto psicologico nel calcio vale tanto e forse anche più delle gambe. Se un giocatore non gioca in fiducia, rischia di commettere errori, di non riuscire a reggere la pressione, le aspettative (sbagliate, spesso) che hanno i tifosi. In parole povere, lo devastate e fate il suo male, oltre che quello della Lazio. La tendenza social è sempre più svilente. Uno sfogatoio di rancore e schifo che nemmeno riesco a riportare, per quanto mi fa impressione. Ho letto di tutto: dal sempreverde pippa al sugo, al tornatene in Turchia o in Kosovo, e altre amenità che non riporto. Io sono laziale e chiunque indossi la maglia della mia squadra merita rispetto. A maggior ragione se non ha avuto la possibilità di giocare quanto avrebbe dovuto, se non ha svolto un’adeguata preparazione, se è costato 200 milioni (si, ho scoperto che i milioni del cartellino crescono ad ogni tweet), e se i suoi compagni credono in lui, più di quanto non lo facciate voi. Scatenatevi pure, se vi fa sentire meglio. Lui scende in campo e dà tutto quello che ha, voi sul divano, e capisco che da lì è più facile diventare capocannonieri del campionato".