Lazio Woman, doppia missione compiuta: promozione in A e derby vinto

La Lazio Woman è nuovamente in Serie A

Grande gioia in casa Lazio. Il club biancoceleste in questa stagione aveva puntato moltissimo sulla proprio divisione femminile. L'ingaggio di Carolina Morace puntava proprio a raggiungere l’obbiettivo della promozione in A sfumato la scorsa stagione causa Covid. Una grande gioia per il presidente Lotito e per il dirigente factotum Mauro Bianchessi.