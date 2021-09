Lo chiamano Muorihno ma lui va dritto al punto: “C’era rigore e doveva essere 1-1, non 2-0…”

Marco Paolo opinionista Dazn e Mourinho lo punzecchia: "Complimenti per la vostra vittoria....", poi precisa "ero sincero, non volevo essere sarcastico..."

Nell'immediato pre-partita del derby della Capitale, sui maxischermi dell'Olimpico il cognome del tecnico giallorosso è stato scritto in modo sbagliato. Si legge infatti Muorihno e non Mourinho: una svista che ha strappato più di una risata ai tifosi giallorossi.

Dopo la partita Mou torna Mourinho senza l'errore segnalato dal Corriere dello Sport e recrimina, ma non per il refuso: "Il secondo gol della Lazio poteva essere 1-1, c'era rigore per noi. L'arbitro ha permesso tante cose stasera, Pellegrini invece contro l'Udinese era stato espulso...Il calcio italiano è proprio cambiato, volete parlare di calcio e non di arbitri propri oggi...".