Occhio Roma non si molla, c’è un derby da giocare: l’allarme di Peppe Giannini

Giuseppe Giannini, ex capitano giallorosso, e il momento della Roma...

"I dirigenti devono mettere la faccia, devono mettere alle strette il gruppo, perché sono rimaste 4 partite di campionato e soprattutto un derby. Il mio timore è che neanche Pinto sappia ancora cosa sia la Roma". Queste le parole di Giuseppe Giannini sull'Fm romano, a Rete Sport. Non solo: "In questi momenti così bisogna cercare di mantenere lucidità: cambiare il tecnico a 4 giornate dalla fine, sapendo già che ne arriverà un altro, non ha senso. Vedo una squadra che non vede l'ora di arrivare alla fine della stagione".