Padel, Di Canio chiama Totti e De Rossi: derby in vista?

L'ex bomber della Lazio Paolo Di Canio si è dato al Padel e coglie l'occasione di chiamare Totti e De Rossi per un derby particolare

Paolo Di Canio avrà pure attaccato gli scarpini al chiodo, ma con lo sport proprio non ha intenzione di chiudere. L'ex bomber della Lazio dopo aver sperimentato Beach Soccer e Footgolf, ora si è innamorato del Padel, molto in voga negli ultimi anni.

Intervenuto a Radiosei, Paolo Di Canio spiega chi lo ha introdotto a questo sport: "Ho provato cinque anni fa per la prima volta ma non mi era piaciuto. Poi, l’anno dopo, Marchegiani mi invitò a casa sua e scoprii che il padel aveva tanto da potermi dare". Poi prosegue: " Giannichedda e Fiore sono i più forti che ho incontrato, una coppia amalgamata".

Anche altri grandi campioni del calcio come Totti e De Rossi si sono appassionati al Padel, e Di Canio li chiama subito in causa: "Una sfida con loro?Non ci sarebbe nessun problema a giocarci, se c’è da divertirsi io gioco, il padel mi piace per questo". Altro derby capitolino in vista?