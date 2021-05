Roma, derby Under 18: il nuovo Kulusevski raggiunge la Lazio sull’1-1

Benjamin Tahirovic, astro nascente del calcio svedese, ha segnato per i giallorossi nel derby Under 18 terminato 1-1

La Lazio, nel derby della Capitale a livello Under 18, era andata subito in vantaggio con il numero 10 Ferrante. Sempre nel primo tempo, però, è arrivato il pareggio siglato da Benjamin Tahirovic, attaccante svedese classe 2003. E' finita 1-1 per la Lazio allenata da Tommaso Rocchi, che nella prossima stagione potrebbe guidare la Primavera.